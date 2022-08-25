Повышенные концентрации загрязняющих веществ отмечены в 12 округах Подмосковья

Повышенные концентрации загрязняющих веществ отмечаются в 12 округах Подмосковья. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в региональном минэкологии.

«Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения в диапазоне 0,5–0,8 ПДК (предельно допустимая концентрация. — Ред.), отмечаются в 12 городских округах», — заявили в министерстве «РИА Новости».

Замеры проводились в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, а также в Ленинском и Пушкинском округах.

Днем ранее миэкологии Московской области выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно действует с 18:00 24 августа до 10:00 25 августа. В этот временной промежуток метеоусловия не способствуют рассеиванию вредных примесей I степени опасности. В связи с этим предприятия должны принять меры по уменьшению выбросов вредных веществ.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уменьшения смога от лесных пожаров стоит ожидать в Московском регионе с четверга-пятницы, когда ветер поменяет направление.

Лесные пожары в ряде регионов России в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части страны в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал Вильфанд. Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа.