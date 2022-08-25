В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области

На члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина напали. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба СПЧ.

«В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в Telegram-канале СПЧ.

Отмечается, что Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.