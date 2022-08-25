Военнослужащий ВСУ заявил об отсутствии обсуждений нападения на Херсон из-за артиллерии РФ

Наступление на Херсон в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вообще не обсуждается, сейчас вопрос неактуален. Об этом 23 августа заявил один из украинских военных, сражающихся на херсонском направлении.

«Пока россиян не будут накрывать артиллерией хотя бы так же, как они нас, ни о каком наступлении не идет и речи. Сейчас на один наш артиллерийский выстрел — 50 с их стороны», — сказал он изданию «Страна.ua».

По мнению военнослужащего, если начать наступление сейчас, в ВСУ будут огромные потери.

Он отметил, что российская армия улучшила свою боеспособность. По словам военного, Вооруженные силы РФ не держат склады боекомплектов рядом с артбатареями, маневрируют, маскируются, не допускают скоплений войск по одним координатам, очень мощно окопалась и эшелонировали оборону, имеют преимущество в авиации.

Ранее, 23 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении союзные войска вышли к административной границе Николаевской области. По его словам, взято под контроль 36 кв. км территории Херсонской области. Кроме того, установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км.

До этого, 9 августа, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на Херсон были частью информационно-психологической операции.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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