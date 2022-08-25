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Военнослужащий ВСУ заявил об отсутствии обсуждений нападения на Херсон из-за артиллерии РФ

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Наступление на Херсон в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вообще не обсуждается, сейчас вопрос неактуален. Об этом 23 августа заявил один из украинских военных, сражающихся на херсонском направлении.

Южный акцент: на николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

«Пока россиян не будут накрывать артиллерией хотя бы так же, как они нас, ни о каком наступлении не идет и речи. Сейчас на один наш артиллерийский выстрел — 50 с их стороны», — сказал он изданию «Страна.ua».

По мнению военнослужащего, если начать наступление сейчас, в ВСУ будут огромные потери.

Он отметил, что российская армия улучшила свою боеспособность. По словам военного, Вооруженные силы РФ не держат склады боекомплектов рядом с артбатареями, маневрируют, маскируются, не допускают скоплений войск по одним координатам, очень мощно окопалась и эшелонировали оборону, имеют преимущество в авиации.

Ранее, 23 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении союзные войска вышли к административной границе Николаевской области. По его словам, взято под контроль 36 кв. км территории Херсонской области. Кроме того, установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км.

До этого, 9 августа, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на Херсон были частью информационно-психологической операции.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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