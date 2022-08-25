Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ под Ясиноватой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок городского типа Веселое под Ясиноватой, в результате чего погиб мирный житель. Об этом в четверг, 25 августа, заявил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела ВФУ населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) погиб мужчина 1966 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца. Позже мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела погибла мирная жительница, еще двое детей получили ранения.

24 августа ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, позже стало известно, что один из раненых скончался.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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