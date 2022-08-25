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СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России

Politico: Франция и ФРГ противостоят странам Балтии и Польше по вопросу Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Chiasson
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят «ястребам» в Евросоюзе (ЕС) по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 25 августа написал обозреватель издания Politico Муджтаба Рахман.

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Как указал журналист, Макрон и Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем. По мнению Рахмана, пока США продолжают поддерживать военные действия на Украине, Берлин и Париж вряд ли начнут открыто выражать свое мнение в интересах сохранения единства всего Евросоюза.

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и, до отставки премьер-министра Марио Драги, Италией, — с одной стороны, — и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией с другой», — отметил Рахман.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России даже не взирая на общее решение Евросоюза (ЕС) по данному вопросу. Такую возможность не исключил министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Между тем, с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу, отметив, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Также запрет на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС не поддержали Греция и Португалия. Против запрета на въезд российских граждан в Шенгенскую зону также выступает и партия «Альтернатива для Германии».

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