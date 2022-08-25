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The Guardian назвала пять прогнозов на ближайшие полгода конфликта на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Возможны пять различных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев. Об этом в четверг, 25 августа, заявил журналист издания The Guardian Дэн Саббаг.

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По его словам, при первом сценарии конфликт затянется еще на год, но уже не будет таким интенсивным. При втором сценарии у Украины закончатся средства для эффективного наступления.

Согласно третьему возможному варианту, Россия будет прорываться вперед, однако ее целью будет удерживание уже взятых территорий.

«С приближением более прохладной погоды Россия, вероятно, сосредоточится на укреплении того, что у нее есть», — пояснил Саббаг.

Четвертый сценарий развития событий предполагает, что зима ускорит новый кризис с беженцами.

«Один представитель гуманитарной организации предсказал, что зимой будет новая волна миграции, и, возможно, до 2 млн человек перейдут границу в Польшу», — рассказал журналист.

При пятом сценарии Запад должен принять решение по поводу дальнейшего развития событий на Украине — хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась, так как на сегодняшний день западные страны не покрывают потребности Киева.

22 августа постоянный представитель РФ при отделении ООН заявил, что затягивание конфликта на Украине, обусловленное западными поставками вооружений, очень опасно. Дипломат напомнил, что Запад и Украина готовы «сражаться до последнего украинца».

В конце июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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