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В Италии сообщили о недовольстве папы римского давлением на него Зеленского

Журналист Полити заявил, что папа римский Франциск недоволен давлением Зеленского
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Давление президента Украины Владимира Зеленского, который пытается указывать, что делать папе римскому Франциску в вопросе поддержки Киева, вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил 25 августа специалист по Ватикану, журналист издания IL Fatto Quotidiano Марко Полити.

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Как напомнил Полити, после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины сообщил в Twitter, что Киеву нужна помощь религиозных лидеров в распространении негативной информации о России.

«Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать», — объяснил Полити.

Журналист также указал, что Зеленский продолжает давить на Франциска, добиваясь его скорейшего визита в Киев, однако папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. Религиозный лидер также не готов быть «прислужником Запада» и поддерживать ту евроатлантическую позицию по ситуации на Украине, согласно которой Киев выставляют невинной жертвой, а образ России — демонизируют.

Накануне папа римский Франциск на коллективной аудиенции выразил соболезнования по поводу гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной, назвав ее невинной жертвой. Понтифик подчеркнул, что обращает сегодня свои мысли к России и Украине.

6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит папы римского в Россию должен прорабатываться, должна быть подготовка.

4 июля папа Римский Франциск сообщил о том, что после запланированной поездки в Канаду с 24 по 30 июля хотел бы посетить Москву и Киев, для того чтобы попытаться помочь в решении возникшей конфликтной ситуации.

3 мая понтифик заявил, что действия НАТО у российских границ могли спровоцировать Москву к проведению специальной военной операции по защите Донбасса. При этом понтифик затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине. В то же время он выступил за отказ от гонки вооружений.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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