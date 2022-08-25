На Запорожской АЭС задержали пособников националистов. Онлайн спецоперации 25 августа

Текстовая трансляция







Госдепартамент внимательно отслеживает сообщения о сбоях в работе Запорожской АЭС, повышение уровня радиации на станции не зафиксировано, заявил заместитель главы пресс-службы американского ведомства Ведант Пател.







Почти половина (49%) из находящихся сейчас в Чехии украинских беженцев хотели бы остаться в республике, 47% планирует побыстрее вернуться на родину, остальные предполагают, что смогут сделать это в течение ближайшего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди беженцев Международной организацией по миграции.



Вечный огонь впервые за долгое время был зажжен на мемориальном комплексе Саур-Могила близ Донецка.



Петербург планирует восстановить ряд культурных объектов в Мариуполе, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы. Так, петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра на Театральной площади, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Кроме того, планируется установка памятника Александру Невскому и реконструкция художественной подсветки на ней.



Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора в Еленовке готовится к отправке, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.







Подача воды в Волноваху в четверг приостановлена из-за повреждения водовода в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в администрации города.



Сегодняшнее отключение энергоблоков на Запорожской АЭС указывает на необходимость доставки специалистов МАГАТЭ на станцию как можно скорее, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в ближайшее время, процесс по его подготовке идет позитивно, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии Михаил Ванин призвал российские региональные власти оказать содействие всем, кто живет сегодня в Латвии и хочет переехать в Россию. По словам Ванина, желающих переехать из Латвии в РФ очень много, и начиная с весны этого года количество людей, которые хотят жить и работать в России, растет «просто взрывными темпами».



Риска экологической катастрофы из-за удара украинских силовиков по химзаводу «Стирол» в Горловке нет, заявил директор завода Василий Агарков.



Более 1,5 тыс. жителей Харьковской области подали документы на получение гражданства РФ, заявил глава региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.



Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с американским президентом Джо Байденом и поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку в сфере безопасности.



Государственным служащим Украины грозит уголовная ответственность за получение паспорта РФ на территориях, которые контролируются российскими военными. Рядовых украинцев накажут только в случае их сотрудничества с российскими властями, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.



Все стороны конфликта на Украине должны обеспечивать безопасность гражданского населения и инфраструктуры, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 боеприпасов по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.



Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ никогда не станет действовать в одиночку в вопросах поддержки Украины, будет ориентироваться на союзников.



Киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, которые «связаны с Россией и советским прошлым», сообщил мэр города Виталий Кличко. Среди переименованных улица Маршала Малиновского - она стала улицей «Героев полка «Азов» (запрещен в РФ), улицу Питерская теперь будут называть Лондонской.



Союзные силы продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.



Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовные дела против украинского депутата Алексея Гончаренко за угрозу насилием по отношению к белорусскому президенту Александру Лукашенко и дискредитацию страны. Ранее Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале Лукашенко расправой после того, как глава белорусского государства поздравил украинский народ с Днем независимости страны.



Суд постановил перечислить более $8 млн Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, на нужды украинской разведки, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.



Вооруженные силы Украины в 17:55 обстреляли Горловку из РСЗО «Град», выпустив по городу 40 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта Великобритании Грант Шеппс подписали совместный план действий по восстановлению транспортной инфраструктуры Украины. По информации ведомства, Украине будет предоставлена экспертиза от престижных британских частных организаций. Великобритания также передаст пять автобусов Go Ahead Group для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.







Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.



Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по зданию администрации Снигиревского района Николаевской области, расположенного вблизи линии боевого соприкосновения, три человека пострадали, сообщил глава военно-гражданской администрации Снигиревского района Николаевской области Юрий Барбашов.



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика будет наращивать усилия по изоляции России и добиваться ее исключения из международных организаций.



США призывают отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС и создать там демилитаризованную зону, заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс. Также американская администрация утверждает, что не владеет на данном этапе информацией о том, кто именно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся под контролем Вооруженных сил России.



Украинские войска в 17:05 обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.



Сотрудники Запорожской АЭС, которые передавали информацию СБУ, отправлены в Донецкую Народную Республику для дальнейшего суда, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.



Литовская таможня ужесточает процедуры досмотра в целях контроля за реализацией санкций Евросоюза в отношении России и Белоруссии, сообщил Таможенный департамент Литвы.



Восстановлено электроснабжение всех городов и районов Запорожской области, где днем в четверг возникли перебои, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.



Вооруженные силы Украины обстреляли Успенский храм в селе Никольское, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.



Бывший почетный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук заявил, что покинул пост из-за несогласия с украинскими властями, призвавшими иностранцев сражаться на стороне Киева.



Два энергоблока АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области отключились в результате срабатывания в четверг аварийной защиты, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.



Если Украина заявит о готовности к переговорному процессу, будут обсуждение и реакция, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.







Запорожскую атомную электростанцию впервые в истории полностью отключили от энергосети, сообщает «Энергоатом». Полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети не несет за собой никаких последствий, сообщил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.







Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина намерена стать не просто членом Евросоюза, а центром формирования безопасности всего региона. Он отметил, что для достижения этой цели будет сделано «все возможное и невозможное».



Совет Государственной думы выступил с заявлением, в котором требует прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого «антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы». Кроме того, депутаты обратились к гражданам Украины с просьбой осознать «страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима».



Здание склада с гуманитарной помощью повреждено в результате теракта в поселке городского типа Приазовское Запорожской области.







Бельгия выделяет 8 млн евро для оказания помощи украинской армии, сообщается в коммюнике федерального правительства.



Читатели немецких СМИ подвергли критике канцлера Германии Олафа Шольца увидев, как во время встречи с украинскими военными 25 августа на военном полигоне он забирался на зенитную самоходную установку Gepard, прибегнув к помощи стремянки.



Энергетики Херсонской области восстановили подачу электроэнергии в региональном центре, прерванную в четверг в результате выхода из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии. Свет появился в зданиях в центре города. Троллейбусное сообщение, прерванное ранее из-за отключения, возобновляется. Также начинают работать магазины и автозаправочные станции.



Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал целенаправленные обстрелы украинской армией энергетических объектов региона политикой геноцида.



Офис генпрокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений главе администрации Мариуполя и его заместителям. По данным следствия, обвинения предъявлены главе администрации Мариуполя, его первому заместителю и еще трем замам. Должность главы администрации занимает Константин Иващенко. Как сообщили в офисе, им вменяют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Денежные средства будут выплачены жителям Херсона, которые пострадали в результате украинского удара по мосту через Днепр, сообщил заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.



Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины выросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, еще четыре человека ранены.



В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.







Электроснабжение в Запорожской области, которое было отключено из-за обстрелов ВСУ, будет полностью восстановлено в скором времени, сообщил член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Сбой в электроснабжении Запорожской области не отразился на АЭС, она находится в рабочем режиме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.



«Укроборонпром» завел девять дел в отношении бывшего руководства предприятия «Антонов» после того, как аудит деятельности выявил ущерб в размере $27,1 миллиона, сообщили в «Укроборонпроме».



Состав из большого числа педагогов и психологов необходим для долгосрочной работы по социокультурной адаптации детей из Луганской и Донецкой народных республик в российских школах, заявила председатель комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.



Правительство Бельгии выделило дополнительно восемь миллионов евро для закупки помощи для украинских войск, в том числе приборов ночного видения, зимней одежды, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров.



Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.



Необходимо усилить систему контроля и досмотра въезжающих в приграничных с Украиной российских регионах для предотвращения возникновению террористической угрозы в РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.



Президент РФ Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 млн 39 тысяч 758 единиц.



На Запорожской АЭС сработала система безопасности, было произведено переподключение, сообщили власти Энергодара.



Мирная жительница, раненная в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько.



Власти Эстонии отказались от создания стратегического запаса природного газа в объеме 1 ТВт.ч в эквиваленте, сформировать который правительство распорядилось в мае текущего года. Как заявила министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут, из-за резкого роста цен на газ выделенных из бюджета на эти цели денег не хватит на закупку необходимого объема.



В Мелитополе, Энергодаре и ряде других населенных пунктов Запорожской области отключено электричество из-за обстрела Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, со стороны Вооруженных сил Украины.



Институт ООН по исследованию проблем разоружения получил две заслуживающих доверие жалобы на применения украинскими войсками кассетных боеприпасов, заявила докладчик института Мэри Уорхэм.



Резервные источники питания начали подключать в медицинских учреждениях Херсонской области на фоне массовых отключений электроснабжения, сообщил «Интерфаксу» начальник департамента здравоохранения в составе временной администрации региона Вадим Ильмиев.



В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки обстрелов АЭС.



Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации высокоточным ударом по военному аэродрому Днепр уничтожили три самолета воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", - сообщает Минобороны РФ.



В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе, сообщило Минобороны России.



Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.



Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Украинская прокуратура требовала осуждать жителей Донецка на реальные сроки, даже если в деле не было доказательств, рассказал РИА Новости бывший прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко, подавший рапорт об увольнении и покинувший подконтрольную Киеву территорию.«По указанию областной прокуратуры все дела (которые касались жителей Донецка) должны были быть с назначением наказания с реальным сроком, даже если не было доказательств», — сказал Овчаренко, отвечая на вопрос, как его руководство относилось к делам жителей ДНР.



Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.



Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает необходимым формирование перечня лекарств, производство которых должно быть организовано в России.



Киев получил с февраля 12,7 миллиарда долларов международной помощи на поддержку бюджета, ожидает еще 14 миллиардов до конца года, заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.



Идея союзного государства с Российской Федерацией близка народу Абхазии, заявил в четверг президент республики Аслан Бжания.



Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий выступает за то, чтобы провести референдум о вхождении региона в состав РФ как можно скорее. «Мы рассчитываем, на начало осени, как я и говорил, и в принципе у нас люди ждут и я лично очень выступаю за то, чтобы референдум был как можно быстрее», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Россия-24».



Строительство водовода, который поможет обеспечить централизованным водоснабжением Волноваху и поселки Ольгинка, Новотроицкое и Владимировка, завершили в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса".



Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.



Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал "своевременной и сосредоточенной" встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по организации миссии на Запорожскую АЭС.



Генпрокуратура Донецкой Народной Республики возбудила дело по фактам применения украинскими войсками противопехотных мин "Лепесток" против мирных жителей ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства.



Задержанный в Калининградской области 55-летний россиянин сообщил, что члены нацбатальона «Азов», признанного в РФ террористической организацией, потребовали взорвать объект Балтийского флота в поселке Переславское. Об этом он сообщил на видеозаписи с места задержания, распространенной в четверг Центром общественных связей ФСБ.



Сотрудничество России и Китая в Арктике в рамках стратегического партнерства двух стран бросает вызов ценностям и интересам НАТО,заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Волонтеры «Молодой гвардии «Единой России» начнут распространять на территории Донбасса постеры, предупреждающие об опасности противопехотных мин «Лепесток», которые активно применяются Вооруженными силами Украины и угрожают главным образом мирному населению. Об этом сообщил председатель организации Антон Демидов.