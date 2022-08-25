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Посольство России заявило, что США опасаются огласки фактов о действиях «Азова»

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США явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников запрещенной в РФ террористической группировки «Азов», заявили 24 августа в российском посольстве после комментария пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса по поводу трибунала в Мариуполе.

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«Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ. Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — написали дипломаты в Telegram дипмиссии в Вашингтоне.

В посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания, чего нельзя сказать о киевском режиме. Известно, что украинские боевики жестоко обращались с попавшими в плен российскими военнослужащими.

«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов», — цитирует заявление посольства «Газета.Ru».

В мае глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал о намерении провести международный трибунал над украинскими националистами, которые вышли из стен мариупольского завода «Азовсталь» и сдались в плен. Разработкой его устава занялась Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

22 августа Пушилин указал на то, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «мариупольском трибунале» не сорвут его проведение. Через два дня, 24 августа, глава ДНР сообщил, что места для проведения трибунала над украинскими военными преступниками уже подготовлены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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