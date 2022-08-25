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Депутат поддержал ограничение скорости при использовании детьми электросамокатов

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Электросамокаты, способные развивать скорость не более 20 км/ч, должны стать единственно возможными для пользования детьми младше 18 лет, заявил в четверг, 25 августа, депутат Госдумы Сергей Бурлаков («Единая Россия»).

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«Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 км/ч. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф», — сказал он «РИА Новости».

Бурлаков уверен: без штрафов ситуация не изменится. К тому же следует разработать спецпрограмму для обучения детей правилам дорожного движения на основе типичных ошибок водителей и пешеходов, особое внимание уделив водителям индивидуальных колесных средств.

«Систематически такие уроки нужно организовывать совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД, потому что мамы и папы не должны забывать, какая ответственность лежит на них в вопросе безопасности ребенка», — отметил парламентарий.

Вопрос безопасности детей на электросамокатах поднимался неоднократно. Особенно в контексте возросшего числа ДТП и происшествий с участием этого средства передвижения.

К примеру, за первые шесть месяцев 2022 года в России зафиксировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число происшествий выросло на 174%, а число погибших — на 100%.

По итогам шести месяцев 2022 года в Москве было зарегистрировано 79 ДТП с электросамокатами. В таких авариях пострадали 82 человека, погибших нет.

С начала теплого сезона 108 жителей Омска получили травмы при использовании средств индивидуальной мобильности. Сотрудники полиции призывают горожан соблюдать меры безопасности во время катания.

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