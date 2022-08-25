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Глава МИД Бербок: ФРГ испытывает дефицит запасов оружия

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Армия Германии столкнулась с трудностями по снабжению собственных оружейных запасов из-за военной помощи Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF 24 августа.

«Для контроля за поставками оружия на Украину нужно ввести эмбарго»
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«К сожалению, ситуация такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сказала она.

По ее словам, Украина настаивает на увеличении поставок, однако ФРГ должна думать о своих потребностях. В Германии из-за проблем с оружием военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины, передает слова дипломата телеканал.

Бербок уточнила, что «нерешительность» Германии касательно поставок вооружений украинской стороне и попытки Берлина наладить работу газопровода «Северный поток — 2» спровоцировали антипатию со стороны стран-партнеров Германии в Восточной Европе и Прибалтике, из-за чего «было разбито много фарфора».

«Теперь нужны дополнительные, быстрые, дополнительные поставки [вооружений Украине] осенью», — прокомментировала министр.

Она добавила, что в скором времени немецкая сторона передаст киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ПВО IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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