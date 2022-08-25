Эвакуированных в Ростовскую и Курскую области сирот отвезут в другие регионы РФ

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые были размещены в пунктах временного содержания (ПВР) на территории Ростовской и Курской областей, будут перевезены в другие регионы России. Об этом 25 августа сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были эвакуированы на территории Ростовской и Курской области и находятся сейчас в ПВР, на данный момент будут расформированы, и [дети] будут перевезены в специализированные организации в разные регионы РФ, чтобы [они] могли получать весь комплекс услуг — социальных, медицинских, образовательных», — рассказала Львова-Белова в беседе с «РИА Новости».

Уполномоченная отметила, что такое решение было принято из-за того, что ПВР являются неподходящими местами для проживания около 600 эвакуированных туда ранее детей и отметила, что в данный момент органы опеки работают над предоставлением детям возможности учиться в обычных школах.

19 августа Фонд помощи детям Донбасса доставил детям и подросткам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) комплекты с вещами, необходимыми для учебы. В них вошли рюкзаки, канцелярские принадлежности, часы, обложки на документы, а также развивающие и музыкальные игрушки.

19 июля пресс-служба Львовой-Беловой сообщила о том, что она запустила в Донбассе проект по социальной адаптации подростков, переживших военные действия. Проект будет работать в формате выездных сессий. В рамках мероприятий с подростками будут проводиться беседы, тренинги, игры, а также организовываться специальные смены в детских лагерях.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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