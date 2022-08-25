Глава МИД Канады Жоли пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для Nord Stream

Канада передаст после ремонта пять турбин для газопровода «Северный поток», несмотря на поступивший ранее отказ «Газпрома» принять одну из них. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия», — приводит ее слова CBC 24 августа.

19 августа российский «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

В середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть агрегаты с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в Германию по газопроводу уменьшился до 40% от мощностей газопровода. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня он работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. В августе «Газпром» предупредил об остановке на три дня последнего из работающих двигателей. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Поставка в Германию турбины для «Северного потока» после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.