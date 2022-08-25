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Глава МИД Канады Жоли пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для Nord Stream

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Канада передаст после ремонта пять турбин для газопровода «Северный поток», несмотря на поступивший ранее отказ «Газпрома» принять одну из них. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

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«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия», — приводит ее слова CBC 24 августа.

19 августа российский «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

В середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть агрегаты с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в Германию по газопроводу уменьшился до 40% от мощностей газопровода. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня он работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. В августе «Газпром» предупредил об остановке на три дня последнего из работающих двигателей. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Поставка в Германию турбины для «Северного потока» после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.

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