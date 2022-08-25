Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину

Предложение французского генерала Мишеля Яковлефф ввести войска Североатлантического альянса на Украину является странным и неразумным. С таким мнением выступил обозреватель новостного портала Boulevard Voltaire Арно Флорак.

Он прокомментировал заявление Мишеля Яковлефф от 17 августа, в котором тот призвал Францию и страны НАТО не только отправить украинским боевикам ракетные комплексы, но и «предоставить войска для их применения». Свою позицию генерал обосновал тем, что предоставляемое украинцам оружия является сложным для применения, а отказ от военного союза с Украиной «поддерживает российский дискурс».

В ответ на это Флорак отметил, что киевский режим не является «невинным», а нежелание вмешиваться в конфликт в Донбассе напрямую является проявлением скорее здравого смысла, нежели иррационального страха перед российской армией.

«Мы уже, по жестоким словам [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, прострелили себе легкие неумелым набором санкций, продиктованных чистой идеологией. Добавим ли мы участие французских солдат? Общественное мнение было бы к этому готово: его так забили, что надо было «солидарничать» с Украиной… А армия?» — подытожил обозреватель.

30 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя участником конфликта в Донбассе. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

3 июля газета The Sunday Times сообщила о том, что внутри НАТО произошел раскол на три лагеря из-за конфликта вокруг Украины. В то время как часть стран («ястребы») отстаивает идею полной военной победы Украины и прямого вмешательства стран НАТО в конфликт, другие страны выступают либо за мирное разрешение конфликта («голуби»), либо вовсе концентрируются на внутренних проблемах и идут по пути наименьшего сопротивления («страусы»). Издание подчеркивает, что по причине этих разногласий не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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