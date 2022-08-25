Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов
Армия
«Известия» показали работу огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе
Экономика
В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»
Мир
Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии
Сюжет:

Боевик ВСУ: наступление на Херсон даже не обсуждается из-за российской артиллерии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское командование не обсуждает нападение на Херсон и не готово к нему. Об этом сообщил сообщил один из боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с порталом «Страна.ua».

Наследие императоров: почему Новороссия и Донбасс всегда были русскими
Спецпроект «Известий» о том, как складывалась жизнь в регионе в прошлом, и почему Россия вновь встала на защиту этого края

«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален. Пока россиян не будут накрывать артиллерией хотя бы так же, как они нас, ни о каком наступлении не идет и речи. Сейчас на один наш артиллерийский выстрел — 50 с их стороны», — сказал он 23 августа.

Украинский боевик также подчеркнул, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования, передает «Газета.Ru».

Ранее собеседники издания отметили, что подразделения украинских боевиков сталкиваются с массовым бегством бойцов. Наименее стойкими к моральному шоку являются подразделения так называемой «территориальной обороны» Украины, а потому они считаются небоеспособными.

В тот же день издание Le Figaro опубликовало беседу с украинскими националистами, в которой те описали бои с российскими военными как «ад». В частности, один из радикалов рассказал о том, что их позиции обстреливаются от 40 до 60 раз за день, в то время как националисты могут дать в ответ не более 10 залпов. Они поведали о том что ни разу не видели применения поставляемых Западом гаубиц M777, самоходных артиллерийских установок Cesar и реактивных систем залпового огня HIMARS, и констатировали большие потери с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022