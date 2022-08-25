Боевик ВСУ: наступление на Херсон даже не обсуждается из-за российской артиллерии

Украинское командование не обсуждает нападение на Херсон и не готово к нему. Об этом сообщил сообщил один из боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с порталом «Страна.ua».

«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален. Пока россиян не будут накрывать артиллерией хотя бы так же, как они нас, ни о каком наступлении не идет и речи. Сейчас на один наш артиллерийский выстрел — 50 с их стороны», — сказал он 23 августа.

Украинский боевик также подчеркнул, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования, передает «Газета.Ru».

Ранее собеседники издания отметили, что подразделения украинских боевиков сталкиваются с массовым бегством бойцов. Наименее стойкими к моральному шоку являются подразделения так называемой «территориальной обороны» Украины, а потому они считаются небоеспособными.

В тот же день издание Le Figaro опубликовало беседу с украинскими националистами, в которой те описали бои с российскими военными как «ад». В частности, один из радикалов рассказал о том, что их позиции обстреливаются от 40 до 60 раз за день, в то время как националисты могут дать в ответ не более 10 залпов. Они поведали о том что ни разу не видели применения поставляемых Западом гаубиц M777, самоходных артиллерийских установок Cesar и реактивных систем залпового огня HIMARS, и констатировали большие потери с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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