Реклама
Прямой эфир
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов
Армия
«Известия» показали работу огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе
Экономика
В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»
Мир
Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии

В ходе массовой драки в Краснодарском крае три человека пострадали

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края три человека пострадали в ходе массовой драки. Об этом 25 августа сообщило Главное управление Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте.

24 августа в 17:00 мск в дежурную часть отдела МВД по Туапсинскому району поступило сообщение о конфликте в одной из гостиниц Лермонтово.

И в бровь, и в глаз: россиянам хотят дать право на любую самооборону
Почему депутаты предлагают разрешить все возможные способы защиты здоровья и имущества

Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли драку и изъяли у дебоширов три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова.

В ходе разбирательств выяснилось, что конфликт произошел на бытовой почве. Три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящий момент полиция установила всех участников драки, шесть человек доставлены в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники МВД работают над установлением полной картины произошедшего.

25 августа источник «Известий» сообщил о массовой драке на 2-й Магистральной улице в Москве. По некоторым данным, в ходе конфликта, участниками которого стали порядка 50 человек, была стрельба. В результате происшествия семь человек пострадали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022