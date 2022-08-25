В ходе массовой драки в Краснодарском крае три человека пострадали

В поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края три человека пострадали в ходе массовой драки. Об этом 25 августа сообщило Главное управление Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте.

24 августа в 17:00 мск в дежурную часть отдела МВД по Туапсинскому району поступило сообщение о конфликте в одной из гостиниц Лермонтово.

Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли драку и изъяли у дебоширов три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова.

В ходе разбирательств выяснилось, что конфликт произошел на бытовой почве. Три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящий момент полиция установила всех участников драки, шесть человек доставлены в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники МВД работают над установлением полной картины произошедшего.

25 августа источник «Известий» сообщил о массовой драке на 2-й Магистральной улице в Москве. По некоторым данным, в ходе конфликта, участниками которого стали порядка 50 человек, была стрельба. В результате происшествия семь человек пострадали.