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Боевик ВСУ: власти Украины на самом деле даже не обсуждают возможность нападения на Херсон

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Киевский режим не готов к нападению на Херсон и даже не ведет дискуссий по этому поводу. Об этом 23 августа сообщил один из боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с порталом «Страна.ua».

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«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален. Пока россиян не будут накрывать артиллерией хотя бы так же, как они нас, ни о каком наступлении не идет и речи. Сейчас на один наш артиллерийский выстрел — 50 с их стороны», — отметил радикал.

В том же материале собеседники издания отметили, что подразделения украинских неонацистов сталкиваются с массовым бегством бойцов. Наименее стойкими к моральному шоку являются подразделения так называемой «территориальной обороны» Украины, а потому они считаются небоеспособными.

Также националисты рассказали о том, что российские военные активно используют разведку, в том числе с применением дронов, для ударов по противнику, а также быстро осваиваются на поле боя, за счет чего действуют эффективно.

В тот же день издание Le Figaro опубликовало беседу с украинскими националистами, в которой те описали бои с российскими военными как «ад». В частности, один из радикалов рассказал о том, что их позиции обстреливаются от 40 до 60 раз за день, в то время как националисты могут дать в ответ не более 10 залпов. Они поведали о том что ни разу не видели применения поставляемых Западом гаубиц M777, самоходных артиллерийских установок Cesar и реактивных систем залпового огня HIMARS, и констатировали большие потери с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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