Правительство покидающего свой пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не заботилось о развитии отношений с РФ еще до начала специальной операции по защите Донбасса. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире Sky News.

«Что касается российско-британских отношений, то результат довольно очевидный — еще до начала нашей специальной военной операции это правительство не заботилось о развитии отношений с Россией, оно пытается обвинить Россию во всем, [что происходит] в мире. Так что, если говорить о двусторонних отношениях, не думаю, что мы можем быть удовлетворены этим правительством. Что же касается деструктивной роли Великобритании на Украине, то свою оценку должны дать избиратели», — передает его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности празднования отставки Джонсона, Полянский указал, что это событие является частью внутренней политики Лондона.

«Почему мы должны отмечать это событие? Британцы должны решить, был ли Джонсон хорошим или плохим премьер-министром, мы не вмешиваемся во внутренние дела Великобритании», — подытожил Полянский.

24 августа в ходе визита в Киев уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон заявил, что сейчас нельзя пытаться наладить отношения с Россией. Он также сказал, что сейчас странам необходимо бороться с любой попыткой нормализовать отношения с РФ.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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