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Пенсионеры оказались наименее подвержены интернет-атакам

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Фото: TASS/EPA/Lisa Forster
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Самыми устойчивыми к фишинговым атакам в 2022 году стали люди старше 55 лет: на уловки злоумышленников в интернете попадались лишь 20% людей этого возраста, переходивших по вредоносным ссылкам. Такие данные содержатся в исследовании ВТБ, с которым ознакомились «Известия».

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Немного более подверженными этому виду мошенничества были молодые люди (18-34 года): они теряли деньги в интернете при посещении опасных ресурсов в 22% случаев. Чаще других на фишинг попадались люди 35-44 лет (32%) и 45-54 лет (25%).

Вместе с тем, злоумышленники чаще атакуют мужчин: в 52% случаев деньги в интернете крадут у них. В число регионов с наибольшим количеством фишинговых атак вошли Москваи Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Иркутская области, а с наименьшим — субъекты Северного Кавказа.

Таким образом, по данным ВТБ, среднестатистический портрет жертвы фишинга — это мужчина среднего возраста, проживающий в столичном регионе.

«В первую очередь, внимание злоумышленников привлекает наиболее активная возрастная группа клиентов 30-40 лет, которая больше всего пользуется цифровыми сервисами, в том числе — для финансовых операций. Интересно, что пенсионеры реже других попадаются на «фишинговые уловки», хотя доля клиентов в возрасте 55+ в цифровых каналах постоянно растет», — отметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пожилой массив: пенсионеры оказались наименее подвержены интернет-атакам»

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