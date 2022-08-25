Реклама
Прямой эфир
Мир
В правящей партии ФРГ допустили заморозку СП-2 навсегда
Мир
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержало менее трети государств
Общество
Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Welt призвала Киев признать потерю Донбасса
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Экономика
Помогающим ДНР и ЛНР компаниям предложили отменить НДС
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии
Общество
Синоптики спрогнозировали до 34 градусов тепла в Московском регионе 25 августа

Кабинет министров запускает новую программу расселения аварийного жилья

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России объявило о начале новой программы расселения граждан из аварийного жилья. Она затронет многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 годы, сообщил на заседании правительства в среду, 24 августа, премьер-министр Михаил Мишустин.

Пока все с домом: кто получит право на новое жилье взамен аварийного
В Госдуме хотят расширить списки претендентов на переселение из аварийного фонда

В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы направят 45 млрд рублей, которые уже предусмотрены в федеральном бюджете. Это позволит переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов.

Также в 2022 году предусмотрена господдержка в размере 22,5 млрд рублей для девяти регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.

Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург. Софинансирование поможет обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м и улучшить качество жизни более 26,5 тыс. человек.

Правительство в декабре текущего года утвердит постоянно действующие правила, согласно которым с 2023 года к реализации новой программы присоединятся регионы, завершившие текущую программу по расселению аварийного жилья до конца 2022 года.

В этот же день эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук сообщил «Известиям», что средний срок ожидания расселения аварийного жилья в России составляет 3–4 года. По новой программе он может сократиться до 1–1,5 года.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить вопрос расселения аварийного жилья в стране. При этом он подчеркнул, что все возможности для решения этой проблемы есть.

В разговоре с «Известиям» 1 июня председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что потребность в финансировании расселения аварийного жилья в России составляет около 1,3 трлн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022