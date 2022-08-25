Кабинет министров запускает новую программу расселения аварийного жилья

Правительство России объявило о начале новой программы расселения граждан из аварийного жилья. Она затронет многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 годы, сообщил на заседании правительства в среду, 24 августа, премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы направят 45 млрд рублей, которые уже предусмотрены в федеральном бюджете. Это позволит переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов.

Также в 2022 году предусмотрена господдержка в размере 22,5 млрд рублей для девяти регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.

Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург. Софинансирование поможет обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м и улучшить качество жизни более 26,5 тыс. человек.

Правительство в декабре текущего года утвердит постоянно действующие правила, согласно которым с 2023 года к реализации новой программы присоединятся регионы, завершившие текущую программу по расселению аварийного жилья до конца 2022 года.

В этот же день эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук сообщил «Известиям», что средний срок ожидания расселения аварийного жилья в России составляет 3–4 года. По новой программе он может сократиться до 1–1,5 года.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить вопрос расселения аварийного жилья в стране. При этом он подчеркнул, что все возможности для решения этой проблемы есть.

В разговоре с «Известиям» 1 июня председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что потребность в финансировании расселения аварийного жилья в России составляет около 1,3 трлн рублей.