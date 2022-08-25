Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии
В результате обстрела дислоцированных в Сирии американских баз пострадали три военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в Пентагоне.
Ранее этим же днем телеканал NBC News со ссылкой на представителя правительства США сообщил о получивших «незначительные» ранения военных США после обстрела баз страны. Как уточняется, в ответ Вооруженные силы (ВС) США поразили три машины и уничтожили нескольких человек.
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