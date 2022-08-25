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Der Spiegel рассказал о злоупотреблениях Интернационального легиона Украины

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Командиры Интернационального легиона Украины злоупотребляют своей властью, заставляют иностранных наемников грабить магазины, торгуют оружием и отправляют боевиков на верную смерть. Такие выводы сделала немецкая газета Der Spiegel 24 августа после изучения отчета о состоянии дел в легионе.

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Как отмечает издание, наемники недовольны тем, что вместо выполнения боевых задач их украинские командиры часто заняты собственным обогащением и используют в том числе солдат для достижения этих целей.

В материале приводятся обвинения против польского наемника Петра Капусцинского, известного также как Саша Кучинский. Несмотря на формальный запрет для иностранцев занимать командные должности в формированиях украинских боевиков, Капусцинскому каким-то образом удалось добиться для себя подобной привилегии. Помимо торговли оружием и использования подчиненных для ограбления магазинов, наемники обвиняют его в проявлении агрессии к медикам, оскорблениях и угрозах в адрес подчиненных, которые не желают выполнять его указания.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности. Местные жители видели, как мы грузили мебель, и мне было очень неудобно. Было ощущение, что мы ее грабим», — рассказал об одном из эпизодов злоупотреблений Капусцинского кубинский наемник.

Жалобы, поданные на злоупотребления в легионе украинским властям, игнорируются. Более того, Киев отказывается депортировать и наказывать установленных преступников и позволяет им участвовать в своих вооруженных формированиях. Так, Петр Капусцинский разыскивается в Польше с 2014 года за мошенничество, а на самой Украине избежал ответственности за сексуальное насилие, грабежи и незаконное хранение оружия.

Помимо коррупционных проявлений, командиры Интернационального легиона также пренебрегают жизнями своих бойцов и зачастую посылают их на верную смерть, отмечают боевики подразделения. Один из американских наемников рассказал о том, что после начала обстрела его подразделения со стороны российских военных соратники боевиков отступили и бросили их.

«Мы буквально остались позади, и они не хотели нас эвакуировать... Мы сказали командиру, что эти позиции были обнаружены русскими. Если мы вернемся туда, мы все умрем. Предупреждение было проигнорировано. Итог: четверо погибших, несколько раненых и [один] пленный», — поделился он.

15 августа Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 иностранных наемников под Харьковом. Кроме того, констатировались высокие потери среди 105-й и 107-й батальоны 63-й механизированной бригады вооруженных формирований Украины. До этого, 9 августа, Минобороны РФ сообщило о том, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине почти за четыре недели, с 8 июля по 5 августа, специальной операции сократилось на 549 человек.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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