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Власти увидели риск банкротства российских добывающих компаний на фоне санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Минэнерго, Минпромторг и представители бизнеса увидели риск банкротства российских угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций. Об этом сказано в протоколе заседания комиссии по энергетике Госсовета от 10 августа (есть у «Известий»).

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Как пояснено в документе, отрасль столкнулась с потерей рынков сбыта, увеличением себестоимости продукции, ограничениями по экспорту и существенным ростом логистических затрат. В ведомствах считают, что стоит внести корректировки в налоговое законодательство и снизить нагрузку на бизнес, «чтобы предотвратить потенциальные банкротства компаний угольной и металлургической промышленности», сказано в протоколе.

С 10 августа, согласно пятому пакету антироссийских санкций, импорт угля из РФ в страны Евросоюза (ЕС) запрещен. По данным Совета Евросоюза на апрель 2022-го, поставки достигали €8 млрд в год. По данным Минэнерго, в 2021-м доля стран ЕС в общем экспорте российского угля составила 21,8% (около 48,7 млн т).

В Минэнерго предложили изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сказано в протоколе комиссии Госсовета. Стоит отказаться от применения австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете этого налога для угля и вернуть действовавшие до 2022 года правила с фиксированной ставкой, уточнено в документе.

Если власти примут предложение Минэнерго, мера может снизить нагрузку на бизнес примерно на 4 млрд рублей в год, оценил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сгладить угли: власти увидели риск банкротства добывающих компаний»

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