Канада пообещала передать Германии оставшиеся турбины для Nord Stream
Правительство Канады приняло решение передать Германии пять отремонтированных газовых турбин для «Северного потока». Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.
«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия», — передает ее слова телеканал CBC 24 августа.
Она добавила, что турбины планируют вернуть, несмотря на то, что одну из них, которая уже была возвращена Германии, компания-эксплуатант отказалась принимать, сославшись на технические проблемы.
16 июня поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В итоге в стране начался газовый кризис.
19 августа российский «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций.
Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в виду санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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