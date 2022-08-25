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Канада пообещала передать Германии оставшиеся турбины для Nord Stream

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Правительство Канады приняло решение передать Германии пять отремонтированных газовых турбин для «Северного потока». Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

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«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия», — передает ее слова телеканал CBC 24 августа.

Она добавила, что турбины планируют вернуть, несмотря на то, что одну из них, которая уже была возвращена Германии, компания-эксплуатант отказалась принимать, сославшись на технические проблемы.

16 июня поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В итоге в стране начался газовый кризис.

19 августа российский «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций.

Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в виду санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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