Два человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома 138 в Москве в среду вечером, 24 августа. В результате два человека пострадали, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, что и привело к ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики для оказания помощи пострадавшим.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что из-за аварии движение в сторону области было временно затруднено. Проехать по шоссе можно было только по одной полосе из четырех.

После полуночи 25 августа движение по трассе было полностью восстановлено.

Ранее в этот день на Дмитровском шоссе пьяный водитель автомобиля Toyota врезался в столб. В результате инцидента пострадал пассажир иномарки.