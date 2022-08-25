Пентагон допустил поставку истребителей Украине

Пентагон рассматривает возможность предоставления боевых самолетов Украине, однако данная инициатива пока не утверждена. Об этом 24 августа рассказал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

«Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — рассказал Каль.

На том же брифинге Каль отметил, что поставка отдельных видов вооружения киевскому режиму может занять от одного года до трех лет. Это объясняется тем фактом, что отдельные виды оружия находятся ан стадии разработки.

Ранее в этот же день, 24 августа, американский президент Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

В новый пакет военной помощи, приуроченный ко Дню независимости, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что с 2014 года США поставили Украине вооружения на общую сумму $15,5 млрд.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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