«Известия» показали кадры пожара на складе с автозапчастями в Москве

В распоряжении «Известий» 24 августа оказались снятые с коптера кадры пожара на складе с автозапчастями на северо-востоке Москвы.

На видеозаписи можно увидеть скопление пожарных машин и работу спасателей.

Пожар произошел ранее этим же днем, 24 августа, в трехэтажном складском здании. В 22:56 удалось ликвидировать открытое горение.

Кроме того, источник в экстренных службах сообщил о трех пострадавших в результате происшествия. По предварительным данным, они надышались угарным газом.