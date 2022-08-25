«Известия» показали кадры пожара на складе с автозапчастями в Москве
В распоряжении «Известий» 24 августа оказались снятые с коптера кадры пожара на складе с автозапчастями на северо-востоке Москвы.
На видеозаписи можно увидеть скопление пожарных машин и работу спасателей.
Пожар произошел ранее этим же днем, 24 августа, в трехэтажном складском здании. В 22:56 удалось ликвидировать открытое горение.
Кроме того, источник в экстренных службах сообщил о трех пострадавших в результате происшествия. По предварительным данным, они надышались угарным газом.