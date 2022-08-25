Пентагон назвал сроки перехода Украины на вооружение натовского стандарта

Пентагон ожидает, что украинские боевики могут полностью перейти на вооружение натовского стандарта в течение нескольких лет, при этом у Украины, вероятно, останутся системы собственного производства. Такое заявление заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль сделал 24 августа в ходе брифинга, трансляция которого была опубликована YouTube-каналом PBS NewsHour.

«Этот пакет (пакет военной помощи Украине от США примерно на $2,9 млрд — Ред.) ... действительно нацелен на то, чтобы дать Украине то, что ей потребуется в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он не имеет отношения к боям сегодня, завтра или на следующей неделе. Речь о способности Украины защищать себя... через год, через два года», — прокомментировал представитель перевооружение Украины.

Наиболее приоритетной задачей Пентагон считает поставку украинским боевикам управляемых ракет GMLRS, так как с их помощью Вашингтон надеется сдержать темпы освобождения Донбасса российскими войсками.

На том же брифинге Каль отметил, что поставка отдельных видов вооружения киевскому режиму может занять от одного года до трех лет. Это обусловлено тем фактом, что некоторое оружие находится на стадии разработки.

Ранее в этот же день, 24 августа, американский президент Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

В новый пакет военной помощи, приуроченный ко Дню независимости, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что с 2014 года США поставили Украине вооружения на общую сумму $15,5 млрд.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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