Канада выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока». Об этом в среду, 24 августа, сообщил телеканал CBC со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны.

Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин газопровода «Северный поток», несмотря на то, что одну турбину, которая уже была возвращена Германии, компания-эксплуатант отказалась принимать, сославшись на технические проблемы.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия», — сказала Жоли.

Украина раскритиковала Канаду за согласие по просьбе Германии освободить Siemens Canada от санкций ради возвращения турбин. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Кремль расценит этот шаг как признак слабости. Но канадское правительство осталось при своем мнении, расценивая свое решение как необходимое для обеспечения поставок газа в Германию.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил CBC Power & Politics, что страна продолжит работать с Канадой, чтобы обеспечить возврат оставшихся пяти турбин. По его словам, у сторон есть «политическое понимание необходимости сотрудничества» ради предотвращения реализации «русского сценария», добавил телеканал CBC.

Объемы поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину Германии, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня он работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. В августе «Газпром» предупредил об остановке на три дня последнего из работающих двигателей. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Поставка в Германию турбины для «Северного потока» после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.