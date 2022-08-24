Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам «азовцев»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека всемирной организации Розмари ДиКарло, выразив беспокойство в связи с готовящимся трибуналом над боевиками украинской неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), не упомянула о зверствах, которые устраивали радикалы. Заседание транслировалось 24 августа на официальном сайте организации.

«Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова для того, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из группировки «Азов», но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа ДиКарло представляет, предостаточно», — сказал он.

Он добавил, что это выглядит «крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека».

О планах провести международный трибунал глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил еще в мае, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших и сдавшихся в плен с мариупольского завода «Азовсталь». Разработкой его устава занялась Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

1 августа сообщалось, что Верховный суд в ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении еще пятерых иностранных наемников — трех подданных Великобритании, а также гражданина Швеции и гражданина Хорватии, которые входили в группировку «Азов» и другие вооруженные формирования на Украине. Все боевики были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь».

22 августа Пушилин указал на то, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «мариупольском трибунале» не сорвут его проведение. Он отметил, что подготовка к трибуналу над украинскими боевиками подходит к завершению. Прежде Пушилин отмечал, что участие в трибунале могут принять представители других стран, в том числе западных.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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