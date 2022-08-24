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Предполагаемая убийца Дугиной Вовк арендовала гараж в Москве по казахстанскому паспорту

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Подозреваемая в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк, использовала поддельный паспорт гражданки Казахстана и называлась Юлией при аренде гаража в Москве, узнали «Известия» в среду, 24 августа.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила, что исполнителем убийства является гражданка Украины Наталья Вовк. Преступление готовилось и было совершено украинскими спецслужбами.

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Арендодатель гаража, расположенного в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского, где Вовк проживала более месяца, рассказал «Известиям», что она сразу же откликнулась на объявление о сдаче помещения в аренду. Позвонила в полночь и просила предоставить ей помещение как можно быстрее. Уточнила, что гараж якобы нужен ее дяде и внесла плату за месяц, добавив, что воспользуется им, возможно, не более недели.

По мнению владельца, в гараже всё осталось нетронутым. Возможно, Вовк не оставляла там автомобиль, а хранила что-то важное. Находящиеся там коробки и огнетушители, которые попали на видеозапись правоохранителей, остались от старых арендаторов.

В последний раз он связывался с Вовк 19 августа, согласно скриншотам переписки в WhatsApp. Он узнавал, будет ли она продлевать аренду, на что та ответила, что сообщит позже. При этом в тот момент Вовк уже оставила пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива.

По нашим данным, в деле об убийстве Дугиной фигурирует полис ОСАГО на мини-купер, оформленный на некую З. Юлию Александровну 26.12.1980 года рождения, согласно скриншоту документа. Есть вероятность, что полис является поддельным.

Один из источников сообщил, что владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко, добавила «Газета.Ru».

Мать подозреваемой Вовк ранее рассказывала, что виделась с дочерью в июле. Наталья какое-то время была за границей, а когда вернулась, прошла в Мариуполе «фильтрацию» и оформила пропуск на машину.

Дарья Дугина (Платонова) — дочь философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа по дороге домой. Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором ее отец читал лекцию. Машина взорвалась на ходу в районе поселка Большие Вяземы. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была дочка философа. Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

ФСБ 22 августа опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. На ней показано, как Вовк въехала в РФ 23 июля. Тогда она была блондинкой, покидала страну она уже с темными волосами. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.

23 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такое высказывание является «очередным звеном в цепочке лжи».

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