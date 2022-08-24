Второй этап благоустройства ярмарочной территории начался в Твери

В Твери стартовал второй этап благоустройства ярмарочной территории на бульваре Ногина. Об этом сообщает отдел информации горадминистрации.

В рамках первой очереди строительства подрядчик установил крытый павильон с системой видеонаблюдения и электричеством, а также местами для хранения товаров. В рамках второго на участке установят павильон для продажи продуктов питания, пишут «Тверские ведомости».

«Работа по модернизации данной территории не ограничивается только установкой торговых павильонов, а включает в себя также благоустройство пешеходно-прогулочной зоны», — рассказал директор МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» депутат Тверской гордумы Сергей Мамонов.

На бульваре Ногина уже уложили новую брусчатку. В ближайшее время планируется начать установку скамеек, урн и фонарей. Также на территории предусмотрены озеленительные работы.