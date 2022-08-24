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Небензя показал журналистам в ООН, как незаметны мины «Лепесток», используемые Киевом

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют украинские боевики, в том числе против мирного населения в Донбассе. Заседание транслировалось 24 августа на официальном сайте организации.

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«Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», — сказал он.

Небензя добавил, что подобные мины находят дети, принимают за игрушки и берут их в руки, после чего устройства взрываются. Он отметил, что от боеприпасов пострадали порядка 47 человек.

«Мы настоятельно призываем осудить киевский режим за использование этих негуманных методов ведения [военных действий]», — подчеркнул он.

24 августа возле посольства США в Москве прошла акция с требованием остановить украинские обстрелы городов Донбасса запрещенными минами «Лепесток», передает «Газета.Ru». По словам участников акции, сейчас «Вашингтон закрывает глаза на военные преступления украинской власти».

1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование украинскими националистами мин «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами»». Он указал, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе были направлены РФ в ООН.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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