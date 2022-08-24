Мужчина погиб при столкновении авто с препятствием в Самаре
В Самаре в результате столкновения легковушки с препятствием погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Авария произошла 24 августа около дома № 53а по улице Фадеева. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099, двигаясь по дворовому проезду, врезался в препятствие. Его пассажир получил травмы, от которых погиб на месте, пишет НИА «Самара».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
16 августа на 1157-м километре автодороги М-5 «Урал» в Исаклинском районе Самарской области столкнулись грузовой автомобиль Iveco Stralis и легковая Suzuki. Погибли два человека.