Обустройство тротуаров началось на улице 9-го Января в Брянске

На улице 9-го Января в Брянске подрядчик приступил к обустройству тротуаров. Об этом городское управление ЖКХ сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы выполняет подрядная организация ООО «АНИ». Дорожники обустраивают тротуары и параллельно укладывают верхний слой покрытия проезжей части.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, ремонт улицы 9-го Января проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В июле сообщалось, что в Брянске дорогу на улице Крахмалева от памятника Летчикам до Брянского областного суда расширят на одну полосу. Более просторная дорога появится в том числе на кольцевой развязке.