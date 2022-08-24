В Махачкале ММА-блогера Тамаева ударили по лицу за неправильную парковку
Популярного ММА-блогера Асхаба Тамаева ударили по лицу за неправильную парковку в Махачкале. Видеозапись потасовки попала в распоряжение «Известий».
Из-за нарушения Тамаевым правил парковки на дороге образовалась пробка, что не понравилось автомобилистам. На стоянке собрались недовольные люди, один из которых и ударил Тамаева по лицу. От удара блогер потерял равновесие и упал.
24 июня сообщалось, что водитель легковушки несколько раз выстрелил в пассажирский автобус в Астрахани из-за возникшего дорожного конфликта. Причем спровоцировал его сам стрелявший. Он помешал проезду автобуса, а затем выстрелил по нему из пневматического пистолета. В результате оказались повреждены лобовое и боковые стекла, однако никто не пострадал.
После этого мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Как позднее объяснил задержанный, ему показалось, что водитель автобуса его «подрезал». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.