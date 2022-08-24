Умер актер театра, кино и дубляжа Максим Пинскер

В Москве в возрасте 58 лет скончался актер Максим Пинскер. Об этом 24 августа сообщила ТАСС его бывшая жена Ирина Пинскер.

«Максима не стало сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве», — сказала она.

Пинскер родился 5 февраля 1964 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ (курс И.М. Тарханова).

Актер был наиболее известен по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и других. Кроме того, Пинскер являлся официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда».