Отопление в соцучреждениях Мурманска включат в конце августа
В Мурманске 29 августа планируют включить отопление в социальных учреждениях, в том числе школах и детских садах. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на постановление городской администрации.
Со следующего понедельника отопительный сезон стартует в школах, детсадах, Доме молодежи, учреждениях дополнительного образования, спортцентре «Авангард», спортшколе № 6, спортшколах олимпийского резерва № 3 и 13.
Также тепло начнет поступать в детскую музыкальную школу № 1, детскую театральную школу, детские школы искусств № 1, 3 и 4.
По данным на 22 августа, в Мурманске паспорта готовности к отопительному сезону получили 42% домов.