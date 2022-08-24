В селе Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР) военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 24 августа, заминировали объекты водонапорной станции. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным ведомства, после совершения атаки в ее организации киевский режим планирует обвинить РФ.

«<…> боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — заявил Мизинцев.

По его данным, боевики ВСУ разместили дальнобойную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов, общая численность населения которых достигает 12,5 тыс. человек.

21 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов указал на то, что Вашингтон руками киевских националистов планирует совершить ряд провокационных действий на территории Крыма.

За день до этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об успешном предотвращении готовящейся со стороны ВСУ провокации на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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