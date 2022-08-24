Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в среду, 24 августа, в своем аккаунте в Twitter опубликовала пост с резкой критикой нового пакета военной помощи Украине со стороны Белого дома.

«Мы отправляем всё новые миллиарды на Украину. А что американцы получают взамен? Повышение налогов для оплаты всего этого», — написала она.

Ранее в этот же день американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

Транш подтвердил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, указав на то, что в государственный бюджет Украины поступило $3 млрд грантовой помощи от США.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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