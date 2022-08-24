Пушилин назвал игрой ва-банк выделение США почти $3 млрд Киеву

США идут ва-банк, выделяя Украине новый пакет военной помощи на сумму почти $3 млрд. Об этом заявил 24 августа глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«США выделяют почти $3 млрд, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала <спецоперации по защите Донбасса>. Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон всё ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин также отметил и объявленную новую военную помощь Киеву со стороны Великобритании на общую сумму £54 млн.

«Суммы существенно отличаются порядком, но такие действия показывают всех выгодополучателей конфликта. <...> Западные страны, финансируя украинский нацистский режим, являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, они являются их заказчиками», — заключил глава ДНР.

США и Великобритания объявили о новых пакетах военной помощи Киеву ранее в среду — в День независимости Украины. Американский президент Джо Байден указал, что этот пакет стал крупнейшим траншем помощи со стороны Вашингтона. Он отметил, что средства помогут получить системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские системы, боеприпасы и радары.

В Великобритании также указали, что новый пакет военной помощи также включает в себя 200 беспилотников, 850 микродронов и боеприпасы.

29 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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