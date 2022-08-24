Мостовые сооружения обследуют на семи дорогах Мурманской области

В Мурманской области на семи дорогах регионального и межмуниципального значения обследуют мосты. Об этом 24 августа сообщает ИА «Би-порт».

По данным издания, работы пройдут на автодорогах Кировск – Коашва, Заполярный – Сальмиярви, Североморск – Североморск-3, Умба – Кандалакша, на автоподъездах к населенному пункту Высокий и городу Заозерску, на объездной дороге Кандалакши. Всего планируется обследовать 13 переправ.

Уточняется, что госконтракт по обследованию мостов заключил Мурманскавтодор. Работы должны завершить к октябрю 2022 года.

В мае сообщалось, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах. Больше половины работ — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».