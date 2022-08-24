Более 280 машин задействуют для очистки дорог зимой в Ульяновской области
В Ульяновской области для очистки дорог в зимний период задействуют 284 единицы спецтехники. Подготовку транспорта к работе зимой обсудили на заседании штаба по комплексному развитию в правительстве региона 23 августа.
По словам министра транспорта Сергея Воронцова, до 31 октября планируется завершить ремонт, техническое обслуживание и переоборудование спецтехники. К этой же дате подрядчики должны заготовить в муниципалитетах противогололедный материал.
Как уточняет ulpravda.ru, также подготовлен график проведения проверок транспортных предприятий, выполняющих пассажирские перевозки. Мероприятия пройдут в сентябре и октябре.
«До руководителей транспортных организаций доведены требования о необходимости приобретения достаточного запаса шин, замены масел и других специальных жидкостей, пригодных для эксплуатации при низких температурах. Также должна быть проверена работоспособность систем отопления», — рассказал Воронцов.
Для мониторинга состояния дорог в регионе действуют четыре метеостанции — в Инзе, Старомайнском, Мелекесском и Радищевском районах. Полученные с них данные поступают в региональную навигационную информационную систему, с их помощью за ситуацией на дорогах следят сотрудники минтранса.