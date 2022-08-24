Группу теневых банкиров задержали в Воронеже

В Воронеже по подозрению в незаконном обналичивании 200 млн рублей задержана группа теневых банкиров из пяти человек в возрасте от 34 до 62 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствие полагает, что с июня 2019 года по август 2022-го группа подозреваемых создала нелегальную систему банковского обслуживания. Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию средств. Для этого были использованы счета 15 фирм-однодневок.

Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им деньги, которые затем обналичивались и возвращались. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 11% от суммы. За три с небольшим года оборот криминального бизнеса составил более 200 млн рублей, доход участников — свыше 23 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По местам жительства подозреваемых и в их офисах проведены обыски. Были изъяты 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати, документация и другие предметы.

Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.