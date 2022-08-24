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Уголовное дело возбудили по факту гибели мужчины при пожаре на складе в Москве

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Фото: Следственный комитет РФ по городу Москве
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По факту гибели мужчины во время пожара на складе на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом 24 августа сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве.

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«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — заявили в ведомстве.

В СК сообщили, что в настоящее время допрашиваются очевидцы и сотрудники торгового комплекса, в котором произошло возгорание. Расследование по уголовному делу продолжается.

Пожар в торгово-складском комплексе, расположенном в Сигнальном проезде на севере Москвы, начался днем 24 августа. Источник в экстренных службах сообщил о трех пострадавших в результате происшествия. По предварительным данным, они надышались угарным газом. Позднее стало известно, что один из них скончался.

Площадь возгорания на складе достигала 1500 кв. м. К 18:33 мск пожар в трехэтажном складском здании был локализован, а затем полностью потушен.

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