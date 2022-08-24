Один человек погиб и один пострадал в ДТП с эвакуатором в Тамбове

В Тамбове в результате столкновения легковушки с эвакуатором погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла вечером 24 августа на втором мосту на Рассказовском шоссе. По предварительным данным, столкнулись эвакуатор «Газель» и легковой автомобиль Renault Sandero.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», в результате ДТП водитель легковушки погиб, его пассажир получил различные травмы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ночь на 24 августа три человека, в том числе подросток, погибли в результате ДТП с квадроциклом в поселке Шигали в Татарстане. Транспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево.