Пожар на складе на северо-востоке Москвы ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Сигнальном проезде в Москве. Об этом 24 августа сообщает МЧС.

По данным ведомства, в результате пострадали два человека, один погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщило управление Следственного комитета РФ по Москве.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Правоохранители допрашивают очевидцев и сотрудников.

О возгорании в трехэтажном складском здании на северо-востоке столицы сообщалось ранее в этот день. В 18:33 по мск в МЧС заявили о локализации пожара на площади 1,5 тыс. кв. м.

Как отмечалось, по предварительным данным, пострадавшие надышались угарным газом.