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Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о независимости Украины

Зеленский: Украина независима, насколько на сегодня это возможно
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с пока еще действующим премьером Великобритании Борисом Джонсоном по случаю Дня независимости Украины ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины, учитывая потерю части территории и другие факторы.

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«Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы», — ответил на вопрос Зеленский, указав, что такой сильной и сплоченной как сейчас страна якобы еще никогда не была.

Ранее в среду член Ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин отметил, что в сегодняшних реалиях невозможно говорить об украинской независимости. Историк заметил, что на сегодняшний день прибыльные сферы украинской экономики так или иначе находятся под внешним управлением.

Также Макушин упомянул, что украинское государство стремится брать кредиты и заимствовать средства, из-за чего о независимости страны говорить не приходится.

Джонсон прибыл в Киев 24 августа по случаю Дня независимости Украины. На встрече с Зеленским он сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

До этого, 22 августа, обозреватель Кристоф Шильц в своей статье для газеты Die Welt отметил, что США, Германия и Франция управляют Зеленским и политикой страны.

31 мая замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Зеленский не может называться президентом Украины, поскольку по факту является резидентом западных хозяев. По его словам, Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа.

22 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, комментируя решение Зеленского установить особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины, что киевский режим активно разбрасывает независимость. Помимо этого она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

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