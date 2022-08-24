В Совбезе указали на неготовность РФ мириться с «расквартированием» НАТО на Украине

Россия не могла примириться с тем, что НАТО будет расквартировано на территории Украины, заявил 24 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о причинах начала спецоперации.

Он отметил, что Россия приняла превентивные меры, чтобы избежать нападения западных стран на РФ.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на Украине и какие-нибудь их безумные начальники — эти или следующие — примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же Крым», — подчеркнул Медведев.

23 августа Дмитрий Медведев также заявил, что киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, однако никакие соседние государства дать таковых гарантий не могут, даже если «люто ненавидят Россию».

Ранее, 16 августа, президент РФ Владимир Путин рассказал, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Он указал на то, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением, отметил президент.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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