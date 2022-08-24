Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) уже второй раз в среду, 24 августа, обстреляли территорию Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее шести снарядов.

«Снова только что (случился обстрел. — Ред.). Я видел только сбитых шесть штук над Днепром. Видел попадания по ГЭС», — рассказал ТАСС источник в ВГА.

Ранее в этот же день в военно-гражданской администрации Херсонской области рассказали о том, что по району Новой Каховки и ГЭС было выпущено около 10 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

19 августа российская ПВО также отразила ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ.

13 августа в связи с угрозой разлива масла из-за попадания и разлета осколков администрация ГЭС вывела из эксплуатации шестой гидроагрегат станции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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